Россиянам рассказали, сколько часов в день нужно спать на самоизоляции

”Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон, не менее восьми часов в сутки”, - поделилась Варатанян.

Кроме того, врач напомнила, что длительное отсутствие физической активности, в связи с режимом самоизоляции, может спровоцировать обострение ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Так, для профилактики, по мнению врача, необходимо регулярно принимать препараты, назначенные специалистом, отслеживая артериальное давление. Также врач посоветовала снизить потребление соли, а также насыщенных жиров.