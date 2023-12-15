Россиянам рассказали, сколько денег вложила Россия в развитие ИИ

В России государство направило 19,2 миллиарда рублей на поддержку искусственного интеллекта с 2019 по 2023 год, по информации АНО «Цифровая Экономика». Эти средства предназначены для развития цифровой экономики и финансирования направления «Искусственный интеллект».

За указанный период выделено 810 грантов, и господдержку получили 750 стартапов, а 17 тысяч студентов уже занимаются обучением в сфере нейросетей. Общий финансовый объем национальной программы «Цифровая экономика» составил 605 миллиардов рублей, подтверждая Россию как одного из лидеров мира по доступности высокоскоростного интернета.

Отчёт также отмечает, что 101 миллион россиян используют цифровые экосистемы, число государственных онлайн-услуг выросло в 10 раз, а количество студентов на IT-специальностях составляет 343 тысячи. В настоящее время все социально-значимые объекты инфраструктуры подключены к интернету, а использование единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) увеличилось на 50%.

Национальная программа включает шесть ключевых направлений, которые трансформированы в федеральные проекты, включая нормативное регулирование цифровой среды, информационную инфраструктуру, подготовку кадров, информационную безопасность, формирование исследовательских компетенций и цифровое государственное управление.