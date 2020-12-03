Россиянам рассказали, сколько мандаринов безопасно съесть за день

Киселев отметил, что употребление цитрусовых в большом количестве может привести к аллергическим реакциям или к дисбактериозу. Также специалист поделился, что аллергия в данном случае может возникнуть из-за салициловой кислоты в составе мандаринов, которая способствует расширению капилляров. ”Аллергологи не рекомендуют есть мандарины больше одной-двух штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка”, — добавил Киселев в интервью.

Помимо прочего он также порекомендовал россиянам искать абхазские мандарины на прилавках начиная с середины декабря. Сейчас же на фруктово-овощных базах под их видом могут продавать клементины.