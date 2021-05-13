Россиянам рассказали, сколько можно придерживаться диеты без вреда для здоровья

По словам специалиста, определять необходимую продолжительность диеты следует исходя из целей, которые преследует человек, а также его состояния здоровья и строгости ограничений. Белоусова отметила, что врач может назначить пациенту жесткую диету, которой необходимо придерживаться до восьми месяцев в случае, если ему нужно избавиться от лишнего веса перед хирургическим вмешательством. Однако сидеть на таких продолжительных диетах без рекомендаций врача — нельзя.

Врач рассказала, что назначить себе самостоятельно можно лишь кратковременную диету — до трех недель. Причем даже в этом случае не идет речи о жестких ограничениях.

“Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь. За две-три недели происходит переключение пищевых привычек”, — поделилась Белоусова.

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