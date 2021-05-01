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Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
Не более двух
Радио Sputnik взяло интервью у врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марии Черняевой, в рамках которого россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть на пасху без вреда для здоровья.
“В период Пасхи, пасхальных праздников мы видим обострение заболеваний ЖКТ, когда очень большая нагрузка на желудок, на ферментативную систему организма происходит. Выходить из поста нужно постепенно, поэтому в период Пасхи лучше съедать не больше одного, максимум двух яиц в день”, — поделилась Черняева, отметив, что яйца являются тяжелым продуктом, ввиду чего имеет смысл начинать с белка, а уже после постепенно добавлять желток.
Помимо прочего она добавила, что альтернативой куриным яйцам могут стать перепелиные. Их преимущество в том, что в них больше питательных веществ, чем в куриных.