Россиянам рассказали способы определения телефонного звонка мошенников

Одним из главных признаков, что с вами по телефону разговаривает злоумышленник, эксперты назвали вопросы о коде из SMS от банка, PIN-коде, номере банковской карты или CVC-коде на задней стороне банковской карты, говорится в документе, опубликованном на сайте подмосковного правительства. При этом специалисты также обратили внимание на то, что мошенники зачастую предлагают своим жертвам легкие деньги, а порой пытаются вызвать чувство страха.

В случае, если вы заметите, что с вами общается мошенник, то лучше всего будет сбросить вызов и не перезванивать по звонившему номеру. При этом если у вас будет такое желание, то вы можете позвонить в банк и узнать о состоянии своих счетов. Телефон банка лучше набрать вручную.