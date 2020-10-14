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Россиянам рассказали способы определения телефонного звонка мошенников
Очень полезные советы, учитывая, как часто злоумышленники стали звонить в последнее время
Специалисты Банка России и полицейские составили специальную памятку, в которой рассказали о способах определить телефонный звонок, совершенный мошенниками.
Одним из главных признаков, что с вами по телефону разговаривает злоумышленник, эксперты назвали вопросы о коде из SMS от банка, PIN-коде, номере банковской карты или CVC-коде на задней стороне банковской карты, говорится в документе, опубликованном на сайте подмосковного правительства. При этом специалисты также обратили внимание на то, что мошенники зачастую предлагают своим жертвам легкие деньги, а порой пытаются вызвать чувство страха.
В случае, если вы заметите, что с вами общается мошенник, то лучше всего будет сбросить вызов и не перезванивать по звонившему номеру. При этом если у вас будет такое желание, то вы можете позвонить в банк и узнать о состоянии своих счетов. Телефон банка лучше набрать вручную.