Россиянам рассказали, в чем цель «прозвонов» со сбросом

Многие звонки, которые сбрасываются моментально, делаются с целью, чтобы вы перезвонили по этому номеру. Об этом рассказал директор департамента «МегаФон» Сергей Хренов. Он предупредил, что так делают чаще всего компании, отправляющие спам-звонки.

Хренов настоятельно рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, которые сразу же сбрасываются, и добавлять такие номера в чёрный список. Он также отметил, что так же стоит поступать с «молчунами», когда после поднятия трубки вы слышите только тишину.

Дмитрий Моряков из группы спам-анализа Почты Mail.ru ранее дал советы по распознаванию спама в электронной почте. Он сказал, что важно проверить адрес отправителя: если он выглядит подозрительно или содержит случайные символы, это может быть признаком спама. Кроме того, нужно внимательно читать содержание сообщения, так как спам-письма часто содержат ссылки на подозрительные сайты или просят предоставить личную информацию.