Россиянам рассказали, в чем заключается опасность смартфона во время пандемии

Эксперт отметил, что смартфон может стать переносчиком вируса.”Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя”, — рассказал Садыков.

Именно поэтому рекомендуется уделять особое внимание дезинфекции не только рук, но и смартфона. Так, нужно регулярно обеззараживать смартфон. Отмечается, что приемлемо делать это используя специальные салфетки, основанные на изопропиловом спирте, что не повредит экрану устройства.

Негативно повлиять на здоровье смартфон способен и ввиду постоянной его эксплуатации. Так, это может отразиться как на зрении, так и на осанке.