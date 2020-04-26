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Россиянам рассказали, в чем заключается опасность смартфона во время пандемии
Причем он влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое
Агентство “Прайм” опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали, в чем заключается опасность смартфона во время пандемии. Так, по словам завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова, эксплуатация гаджетов во время пандемии может негативно сказаться не только на физическом здоровье, но и на психическом.
Эксперт отметил, что смартфон может стать переносчиком вируса.”Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя”, — рассказал Садыков.
Именно поэтому рекомендуется уделять особое внимание дезинфекции не только рук, но и смартфона. Так, нужно регулярно обеззараживать смартфон. Отмечается, что приемлемо делать это используя специальные салфетки, основанные на изопропиловом спирте, что не повредит экрану устройства.
Негативно повлиять на здоровье смартфон способен и ввиду постоянной его эксплуатации. Так, это может отразиться как на зрении, так и на осанке.