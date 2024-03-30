Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 18:38
1 мин.

Россиянам рассказали, в какие дни спамеры особенно активны

А в какие дни их активность снижается
Эксперт рассказал, в какие дни недели активизируются спам-атаки
Россиянам рассказали, в какие дни спамеры особенно активны
© freestocks

Более 80% россиян постоянно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями, причём активность спамеров возрастает в конце рабочей недели, но уменьшается в выходные и праздничные дни. Это сообщил руководитель антифродовых мероприятий «Мегафона» Алексей Боярников.

Главное правило защиты от спама, по словам эксперта, заключается в том, чтобы не разглашать свои личные данные и номер телефона на непроверенных ресурсах. Также рекомендуется использовать временные номера при регистрации в программам лояльности или размещении объявлений.

Боярников отметил, что операторы сейчас используют искусственный интеллект для борьбы с нежелательными звонками. Вместо полной блокировки применяются голосовые ассистенты, которые взаимодействуют с мошенниками вместо пользователей. По мнению эксперта, активное участие пользователей в отслеживании и сообщении о нежелательных звонках помогает улучшить защитные механизмы и создать более эффективные методы выявления спама.