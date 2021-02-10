Россиянам рассказали, в каких частях квартиры не стоит устанавливать роутер

В число таких мест вошел рабочий стол. Так, по словам эксперта, несмотря на то, что это расположение обеспечивает хорошее соединение, оно вредно для пользователя, поскольку излучение роутера достигает трех метров.

Ястребцев отметил, что домашние сертифицированные роутеры хоть и не должны превышать допустимые уровни электромагнитного излучения, но оказывать влияние на человека, тем не менее, способны.

Специалист рекомендовал не устанавливать роутер и в спальной комнате. ”Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет”, – поделился Ястребцев.

Самой безопасной и подходящей частью квартиры для установки роутера эксперт назвал коридор у входной двери.