Россиянам рассказали в каких сферах бизнеса нашли применение нейросетям

Продукты, созданные искусственным интеллектом, нуждаются в маркировке, уверены представители креативных индустрий. Это поможет компаниям избежать судебных разбирательств. Чтобы снизить риски, нанимают фактчекеров и увеличивают бюджет на обучение работе с ИИ. В брендинговых агентствах нейросети используют для написания отчётов, оценки тендеров и разработки стратегий.

Треть агентств применяют ИИ для поиска инсайтов и исследований, а 40% — для оптимизации штата. Машина справляется с задачами быстрее джунов, что осложняет поиск работы для молодых айтишников. Нейросетям доверяют создание текстов, переводов, презентаций и картинок, что экономит время. Однако в видео ИИ пока не достигает хороших результатов, пояснил Артём Синявский из Marvelous Group. Он отметил, что для аналитической работы ИИ полезен, так как быстро собирает информацию по конкурентам.

ИИ развивается стремительно, и компании вынуждены увеличивать бюджет на обучающие семинары и юридические консультации. Средняя стоимость двухдневной лекции на 40 человек — 300 тысяч рублей. Артём Синявский считает, что необходима обязательная маркировка контента, созданного ИИ. Пока такой маркировки нет, что приводит к спорным этическим ситуациям. Екатерина Козырева из Soyka рассказала, что некоторые Telegram-каналы полностью ведутся ИИ, но рекламодатели об этом не знают.

Фархад Кучкаров из Depot отметил проблему отсутствия авторских прав у ИИ, что вызывает беспокойство у клиентов. Для юридической чистоты продукта креативные агентства нанимают промт-инженеров, которые знают алгоритмы нейросетей и умеют правильно ставить задачи. Эти специалисты востребованы и зарабатывают от 250 тысяч рублей в месяц.