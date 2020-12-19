Россиянам рассказали, в каких случаях лучше расплачиваться наличными

”Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться с необходимостью возврата денег за товар ненадлежащего качества”, - отметил Константинов.

Прибегнуть к оплате наличными эксперт посоветовал, если продавец просит банковскую карту, чтобы удалиться с ней в другое место или же требует вставить ее в терминал оплаты. Помимо прочего, расплатиться наличными рекомендуется и в небольших магазинах и несетевых заведениях. Дело в том, что в подобных местах можно столкнуться со специальными устройствами скиммерами, которые позволяют мошенникам получать доступ к данным карты.