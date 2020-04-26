Россиянам рассказали, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции

Стоит отметить, что режим самоизоляции касается нескольких категорий людей, в число которых входят вернувшиеся из стран с неблагоприятным эпидемиологическим фоном, болеющие коронавирусной инфекцией в легкой форме, а также потенциальные переносчики вируса.

”Вы можете покинуть место изоляции только когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)”, — сообщается в МЧС. Так, по данным ведомства, в любом другом случае выходить из места изоляции строго запрещено. Причем необходимо также ограничить контакты с курьерами.