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Сегодня 14:05
Россиянам рассказали, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции
Только при возникновении угрозы жизни
Представители МЧС рассказали россиянам, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции. Так, несмотря на важность строгого соблюдения данного режима, им можно пренебречь при возникновении угрозы жизни.
Стоит отметить, что режим самоизоляции касается нескольких категорий людей, в число которых входят вернувшиеся из стран с неблагоприятным эпидемиологическим фоном, болеющие коронавирусной инфекцией в легкой форме, а также потенциальные переносчики вируса.
”Вы можете покинуть место изоляции только когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)”, — сообщается в МЧС. Так, по данным ведомства, в любом другом случае выходить из места изоляции строго запрещено. Причем необходимо также ограничить контакты с курьерами.