Россиянам рассказали, в какой месяц выгоднее покупать новый iPhone SE 2020

Так, в опубликованном прогнозе сообщается, что стоимость первого поколения iPhone SE на российском рынке в начале продаж составляла порядка 47,9 тыс рублей, тогда как уже через месяц его цена упала на 6%. Более того, к концу года его стоимость снизилась более чем на 30%, в связи с чем приобрести его можно было за 32 тыс рублей. Эксперты предполагают, что за первый месяц начала продаж стоимость iPhone SE 2020 также может упасть как минимум на 5%.

В то же время, по словам эксперта Яндекс.Маркета Кирилла Родина, самым выгодным месяцем для покупки iPhone SE 2020 является июнь, поскольку именно тогда стоимость новинки окажется ниже начальной, а до осенней презентации новых устройств компании останется порядка трех месяцев.