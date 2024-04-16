Россиянам рассказали, в каком случае молния может ударить в зонт

Гроза и молния могут вызывать у людей страх, и это естесственная реакция, которая помогла нашим предкам выжить. Однако, статистика показывает, что шанс быть поражённым молнией составляет один на шестьсот тысяч. Такие природные явления могут быть опасными, и важно знать, как себя вести, чтобы минимизировать риск.

Профессор Роман Шамин обратил внимание на вопрос о том, может ли зонт привлечь молнию. В теории это возможно, так как молния ударяет в самый высокий объект в окрестностях. Если вы держите зонт над собой на открытой местности, например, на парковке, то риск поражения молнией может быть реальным. Поэтому в таких случаях лучше закрыть зонт и лечь на землю.

Во время грозы важно соблюдать меры предосторожности: не стоит оставаться на открытых площадках или под высокими объектами, такими как деревья или столбы. Лучше попытаться найти укрытие от дождя и молнии.