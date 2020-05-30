Россиянам рассказали, в каком случае тест на антитела к коронавирусу проходить не стоит

Так, по словам завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, в регионах, в которых на данный момент фиксируется увеличение числа инфицированных внедрять массовое бесплатное тестирование на проверку наличия антител к коронавирусу - бессмысленно. Делать это необходимо среди жителей тех регионов, в которых пик заболеваемости остался позади. ”Если идет затишье, становится меньше заболевших”, — отметил специалист.

По словам Костинова, данное тестирование будет выгодно как самим россиянам, так и властям. Так, благодаря определению иммунной прослойки можно рассчитать сумму денег, необходимую для лекарств. Кроме того, это также позволит вычислить количество коек, необходимое к осени.