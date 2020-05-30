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Россиянам рассказали, в каком случае тест на антитела к коронавирусу проходить не стоит
Все зависит от региона проживания
Россиянам рассказали, в каком случае тест на антитела к коронавирусу проходить не стоит. Выяснилось, что решать, проходить ли данный тест, стоит исходя из региона проживания.
Так, по словам завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, в регионах, в которых на данный момент фиксируется увеличение числа инфицированных внедрять массовое бесплатное тестирование на проверку наличия антител к коронавирусу - бессмысленно. Делать это необходимо среди жителей тех регионов, в которых пик заболеваемости остался позади. ”Если идет затишье, становится меньше заболевших”, — отметил специалист.
По словам Костинова, данное тестирование будет выгодно как самим россиянам, так и властям. Так, благодаря определению иммунной прослойки можно рассчитать сумму денег, необходимую для лекарств. Кроме того, это также позволит вычислить количество коек, необходимое к осени.