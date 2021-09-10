Россиянам рассказали, в каком виде опасно хранить личные данные

Отмечается, что наиболее уязвимыми являются данные, которые хранятся в почтовых сервисах, соцсетях и мессенджерах. Дело в том, что эти ресурсы пользуются услугами внешних сервисов для передачи и хранения данных, в связи с чем есть риски попадания персональных данных за пределы переписок.

“Также опасно использовать для передачи информации общедоступные сети Wi-Fi, так как в них злоумышленники могут перехватить трафик для дальнейшего анализа и получения доступа к передаваемой информации”, — сообщил эксперт, отметив, что хранить личные данные в облачных сервисах — плохая идея.

Ограничить стоит и хранение персональной информации в открытом, незашифрованном виде на гаджетах, которые могут быть утеряны.