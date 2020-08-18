Наука и технологии
Сегодня 15:00
Россиянам рассказали, в каком возрасте можно давать ребенку смартфон
После трех-четырех лет
Вчера мы писали о том, на что стоит обратить внимание при выборе смартфона для ребенка. Сегодня же россиянам рассказали, в каком возрасте можно давать ребенку гаджеты.
Так, по мнению нейропсихолога Юлии Пуниной, давать смартфон ребенку следует после того, как ему исполнится четыре года. Специалист отметила, что оградить ребенка от взаимодействия с устройствами в современном в мире нелегкая задача, однако и делать этого не стоит. Тем не менее, эксперт не рекомендует позволят детям пользоваться смартфонами раньше трех-четырех лет. Что касается детей старших возрастов, для них планшеты и смартфоны могут быть выступать в роли инструмента для учебы.
Пунина поделилась, что в целом, ничего плохого в том, чтобы использовать гаджеты в любом возрасте - нет, однако родителям следует озаботиться установлением разумных рамок.