Россиянам рассказали, в каком возрасте можно давать ребенку смартфон

Так, по мнению нейропсихолога Юлии Пуниной, давать смартфон ребенку следует после того, как ему исполнится четыре года. Специалист отметила, что оградить ребенка от взаимодействия с устройствами в современном в мире нелегкая задача, однако и делать этого не стоит. Тем не менее, эксперт не рекомендует позволят детям пользоваться смартфонами раньше трех-четырех лет. Что касается детей старших возрастов, для них планшеты и смартфоны могут быть выступать в роли инструмента для учебы.

Пунина поделилась, что в целом, ничего плохого в том, чтобы использовать гаджеты в любом возрасте - нет, однако родителям следует озаботиться установлением разумных рамок.