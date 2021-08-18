Россиянам рассказали, в каком возрасте ребенку можно давать смартфон для игр

Наука и технологии
Сегодня в 10:03
Россиянам рассказали, в каком возрасте ребенку можно давать смартфон для игрПосле семи лет, но под присмотром родителей
Издание ФАН взяло интервью у заведующего детским отделением Республиканской психиатрической больницы Эрика Кодзаева, в рамках которого специалист выразил обеспокоенность по поводу зависимости детей от гаджетов.
Так, по его словам, детям до семи лет нельзя сильно увлекаться смартфонами. Кроме того, по мнению Кодзаева, школьникам, хоть и можно давать смартфон для игр, делать это стоит под присмотром родителей.
“Очень неправильно, когда к социальным сетям и играм в телефоне приобщаются дошкольники. Между тем это становится повсеместно распространенным социальным явлением, но оно категорически неприемлемо, я постоянно говорю об этом во всех своих выступлениях. Только с младшего школьного возраста — с оговорками и под постоянным контролем — можно к этому приобщаться”, — предупредил специалист.
Такая обеспокоенность обусловлена тем, что мобильные игры могут приводить к формированию зависимости у детей. Также это чревато и отклонениями в поведении.