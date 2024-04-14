Россиянам рассказали, во сколько обойдётся ракета для лунных полётов

Опубликовано 14 апреля 2024, 20:39
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Россиянам рассказали, во сколько обойдётся ракета для лунных полётовЕё планируют построить к 2025 году
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, сколько будет стоить проект ракеты для полётов на Луну
Российский вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что правительство выделит около 600 миллиардов рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов к Луне и Марсу. Планируется начать проект в 2025 году, и он будет реализован на космодроме Восточный.
Мантуров уточнил, что создание ракеты будет осуществляться в рамках федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса». Проект продлится с 2025 по 2035 год, и первые испытания ожидаются в 2033 году.
Кроме того, вице-премьер сообщил о планах на запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» к 2026 году и многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ» к 2030 году. В текущем 2024 году Россия также планирует запустить 123 космических аппарата.
Источник:Коммерсант
Автор:Николай Шелофастов
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