Россиянам рассказали, во сколько обойдётся ракета для лунных полётов

Российский вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что правительство выделит около 600 миллиардов рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов к Луне и Марсу. Планируется начать проект в 2025 году, и он будет реализован на космодроме Восточный.

Мантуров уточнил, что создание ракеты будет осуществляться в рамках федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса». Проект продлится с 2025 по 2035 год, и первые испытания ожидаются в 2033 году.

Кроме того, вице-премьер сообщил о планах на запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» к 2026 году и многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ» к 2030 году. В текущем 2024 году Россия также планирует запустить 123 космических аппарата.