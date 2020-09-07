Россиянам рассказали, за что могут заблокировать email

Так, по словам эксперта email пользователя может быть заблокирован почтовыми сервисами за подозрения на взлом и спам. Кроме того, заблокировать учетную запись могут и в случае соответствующего запроса представителями госорганов.

”Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей”, — поделился Косарев, отметив при этом, что все условия блокировки указаны в пользовательском соглашении.

Эксперт рассказал и о наиболее частых причинах блокировки учетной записи. Так, чаще всего email блокируется в связи с подозрительной активностью. Следующей по популярностью причиной блокировки была названа массовая рассылка с личного ящика. Также часто блокировка учетных записей обусловлена запросом госорганов и соответствующих ведомств.