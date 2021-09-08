Россиянам рассказали, за какие публикацию каких фотографий в сети может грозить статья

“Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!” — предупредила Хомякова.

Юрист также сообщила, что в соцсетях и мессенджерах нельзя размещать определенные картинки и ролики других людей без их согласия, а также призывающие к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков посты, порнографический контент, и данные, которые являются гостайной или дискредитируют облик органа власти.