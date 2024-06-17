Россиянам разрешат использовать дефибрилляторы

С 1 сентября 2024 года любой человек в России, кто окажет первую помощь, сможет использовать автоматический наружный дефибриллятор (АНД). Об этом рассказал кардиолог Алексей Утин, подчеркнув, что для этого важно знать правила реанимации. Важно помнить мнемоническое правило «БРАТАН», которое расшифровывается как: Безопасность, Реакция, Анализ дыхания, Телефон 112 (или 103), Автоматический наружный дефибриллятор, Непрямой массаж сердца.

Перед началом оказания помощи необходимо убедиться в безопасности себя и пострадавшего, а затем проверить его на реакцию. Если пострадавший не реагирует, следует убедиться в отсутствии дыхания. Это можно сделать, положив руку на лоб и поднимая подбородок, чтобы оценить дыхание по методике СОС: слышу, ощущаю, смотрю.

Если дыхания нет, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и начать непрямой массаж сердца. В России дефибрилляторы уже доступны в различных местах, таких как МФЦ, супермаркеты и фитнес-клубы. В случае остановки сердца использование дефибриллятора повышает шансы выживания пострадавшего, так как он может восстановить нормальный ритм сердца после разряда.

Эксперты подчёркивают, что обучение оказанию первой помощи и использованию дефибриллятора крайне важно, так как это может спасти человеческую жизнь.

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