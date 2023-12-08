Россиянам разрешат открывать бизнес и получать посылки по отпечатку пальца

Скоро россияне смогут открывать бизнес и получать посылки, подтверждая свою личность биометрическими данными. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что биометрия в перспективе может заменить паспорт или водительское удостоверение. Он также отметил, что уже есть успешные примеры использования биометрии, такие как вход на «Госуслуги», электронная подпись и открытие банковских счетов.

Григоренко подчеркнул, что разработаны планы по расширению использования биометрии. Она будет использоваться для открытия бизнеса, включая счёт в банке, получение лицензий и разрешений. Также в планах заменить биометрией документы, удостоверяющие личность, и водительское удостоверение к 2024 году. Эти изменения делаются в рамках усовершенствования инфраструктуры и оборудования.

В октябре портал «Госуслуги» предоставил возможность пользователям регистрировать свои биометрические данные простым и удобным способом без использования заграничного паспорта. Это позволяет получить доступ к различным услугам, таким как покупки, оплата проезда и другие, используя биометрию для подтверждения личности. Сервис будет постепенно расширяться, предоставляя больше удобств для пользователей.