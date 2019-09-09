Россиянам разрешат покупать алкоголь со смартфона без паспорта

Правительство России планирует запустить в первой половине 2020 года тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов с запуском отдельного приложения. Об этом рассказал в интервью изданию «Известия» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Эксперимент начнётся с Москвы. Он будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.

Акимов отметил:« В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность. В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен».

Приложение будет создано под iOS, Android и российскую операционную платформу «Аврора». После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет один раз. Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC.