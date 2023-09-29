Россиянам разрешат вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Фракция «Новые люди» под предводительством Алексея Нечаева представила законопроект в Госдуму, который даёт право вернуть деньги за онлайн-курсы, если они не соответствуют ожиданиям потребителей. Эта инициатива призвана защитить людей от некачественных образовательных предложений, которые обещают быстрое обучение и гарантированное трудоустройство, но на самом деле предоставляют пустые обещания. Законопроект предлагает внести изменения в закон «О защите прав потребителей», позволяя потребителям требовать возврата денег за образовательные и консультационные услуги плохого качества. Правила и стандарты таких услуг будут определены правительством России.

Согласно пояснительной записке, данная инициатива связана с ростом числа низкокачественных онлайн-курсов, которые оставляют потребителей разочарованными. В частности, упоминаются бизнес-тренинги, мотивационные курсы и курсы личностного развития, которые часто не сопровождаются договорами о предоставлении услуг. Эти предложения стали популярными в интернете, и многие потребители чувствуют, что их обманули. Новый законопроект направлен на защиту интересов обучающихся и установление стандартов для онлайн-образования.