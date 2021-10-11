Россиянам разрешили голосовать за проведение 4G в деревни и поселки

Проголосовать за то, чтобы определенный населенный пункт подключили к 4G можно в специальном разделе с соответствующей формой на портале «Госуслуг». Само подключение к высокоскоростному интернету по итогам голосования будет осуществлено в следующем году.

“Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале Госуслуг до 15 ноября 2021 года. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.”, — сообщили в Минцифры.

Поучаствовать в голосовании могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, не вошедшие в программу цифрового неравенства. Списки населённых пунктов, в которых появится 4G, будут размещены через два месяца.