Россиянам разрешили получать прибыль от Telegram-каналов

Telegram расширил возможность заработка для владельцев каналов в России. Теперь они могут получать 50% от доходов, которые приносит реклама на их каналах. Эта функция начала работать в конце марта для каналов с аудиторией от 1000 человек, но ранее была недоступна в России и некоторых других странах.

Монетизация осуществляется через новую внутреннюю валюту Telegram — «звезды». В настройках канала теперь можно отслеживать три категории: общую сумму вознаграждений, доступную для получения, и сумму, начисленную с последнего вывода. Для вывода средств потребуется как минимум 21 день с момента поступления денег на баланс.

Кроме того, владельцы каналов могут использовать «звезды» для покупки рекламы или вывести их через аукционную площадку Fragment. Это сделает процесс получения вознаграждений и рекламы более гибким и удобным.