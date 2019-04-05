Ferra

Россиянам разрешили торговать через AliExpress по всему миру

Ранее на площадке присутствовали только китайцы

Китайский гигант Alibaba Group отказывается от монополии китайских производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Первыми ласточками станут российские производители и продавцы. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева .

В ближайшее врем на глобальный AliExpress с возможностью продажи по всему миру появится доступ у российских производителей и продавцов. До конца 2018 года на международном AliExpress предлагались товары только китайского производства. В Китае AliExpress недоступен, там работает только Tmall.

В ноябре AliExpress сделала первое послабление — на международную площадку вышли турецкие производители. Правда, это произошло после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Теперь ведутся переговоры с сетями из Италии и Испании, они уже на завершающей стадии.

Для российских товаров уже тестируется система доступа. Чтобы получить к ней доступ, российской компании надо зарегистрироваться на местной площадке Tmall для сделок внутри страны, а затем возможно размещение товаров и на международном AliExpress.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...