Россиянам разрешили торговать через AliExpress по всему миру

Китайский гигант Alibaba Group отказывается от монополии китайских производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Первыми ласточками станут российские производители и продавцы. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева .

В ближайшее врем на глобальный AliExpress с возможностью продажи по всему миру появится доступ у российских производителей и продавцов. До конца 2018 года на международном AliExpress предлагались товары только китайского производства. В Китае AliExpress недоступен, там работает только Tmall.

В ноябре AliExpress сделала первое послабление — на международную площадку вышли турецкие производители. Правда, это произошло после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Теперь ведутся переговоры с сетями из Италии и Испании, они уже на завершающей стадии.

Для российских товаров уже тестируется система доступа. Чтобы получить к ней доступ, российской компании надо зарегистрироваться на местной площадке Tmall для сделок внутри страны, а затем возможно размещение товаров и на международном AliExpress.