Россиянам разрешили выращивать опийный мак

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон, снимающий запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях, а также для производства ветеринарии наркотиков и психотропных веществ.

Речь идёт о выращивании опийного мака, а также переработке смеси, в состав которой входит маковая солома. Этим смогут заниматься государственные предприятия с соответствующей лицензией. На данный момент в России есть два таких предприятия.

Как отмечают авторы законопроекта, снятие запрета предложено ради импортозамещения: «Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к Российской Федерации санкции по политическим мотивам». Авторы заключают, что импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.