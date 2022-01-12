Россиянам сообщили количество вакцинаций в день для коллективной защиты от COVID-19

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Россиянам сообщили количество вакцинаций в день для коллективной защиты от COVID-19А также отметили эффективность “Спутника-V”
Александр Гинцбург, директор Научного центра им. Гамалеи заявил, что число прививаемых в сутки граждан России должно быть в десять раз больше, чем сейчас. Этого хватит для того, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.
По словам ученого, нужно, чтобы в день 500-700 тыс человек вакцинировалось от коронавируса. Небольшая справка: за новогодние праздники прививалось в среднем 70 тыс человек в день.
А те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует.
Александр Гинцбург
Директор научного центра им. Гамалеи
Как утверждает Гинцбург, на данный момент “Спутник-V” действует против всех известных вариантов COVID-19, “нам с ним повезло”, – подытожил ученый.
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Источник: Интерфакс