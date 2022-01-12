Россиянам сообщили количество вакцинаций в день для коллективной защиты от COVID-19

А также отметили эффективность “Спутника-V”

Александр Гинцбург, директор Научного центра им. Гамалеи заявил, что число прививаемых в сутки граждан России должно быть в десять раз больше, чем сейчас. Этого хватит для того, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.