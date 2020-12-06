Россиянам сообщили о росте сверхраспространителей COVID-19 в стране

По словам специалиста, в России фиксируют все больше «сверхраспространителей» коронавирусной инфекции. Речь о людях, в организмах которых активно размножается вирус, несмотря на отсутствие внешних проявлений болезни.

*”Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса. Для него это не имеет значения, а окружающие люди могут заболеть, в том числе и тяжело заболеть", – поделился Дурманов.

Причем выяснить, то человек является сверхраспространителем нельзя по внешним признакам - сделать это можно только с помощью теста на коронавирус.