Наука и технологии
Сегодня в 11:20
Россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite
Их стоимость 4 490 рублей
Сегодня россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite. В розничную продажу они поступят через неделю.
Новинка получила 1,4-дюймовый экран с TFT-матрицей, что позволило сделать устройство недорогим. Имеется поддержка 120 различных циферблатов. Корпус часов выполнен из пластика и отличается способностью выдерживать давление воды в 5 АТМ. Xiaomi Mi Watch Lite можно будет приобрести в трех расцветках - черной, бежевой и синей.
Гаджет поддерживает 11 видов физических нагрузок, GPS и ГЛОНАСС. Также часы могут считать количество шагов, отслеживать пульс, а также качество сна. Время автономной работы достигает девяти дней. Xiaomi Mi Watch Lite оценили на российском рынке в 4 490 рублей.