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Наука и технологии
Сегодня в 11:20

Россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite

Их стоимость 4 490 рублей
Сегодня россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite. В розничную продажу они поступят через неделю.

Новинка получила 1,4-дюймовый экран с TFT-матрицей, что позволило сделать устройство недорогим. Имеется поддержка 120 различных циферблатов. Корпус часов выполнен из пластика и отличается способностью выдерживать давление воды в 5 АТМ. Xiaomi Mi Watch Lite можно будет приобрести в трех расцветках - черной, бежевой и синей.

Гаджет поддерживает 11 видов физических нагрузок, GPS и ГЛОНАСС. Также часы могут считать количество шагов, отслеживать пульс, а также качество сна. Время автономной работы достигает девяти дней. Xiaomi Mi Watch Lite оценили на российском рынке в 4 490 рублей.

Автор: Лилик Ми