Россиянам стали поступать звонки мошенников с номеров близких

Что интересно, похожую схему мошенники используют и за пределами России. Для этих целей они применяют специализированные приложения, скачать которые можно в интернете.

Вместе с тем, подобную подмену номера можно использовать не только для базового мошенничества. Например, с помощью такой операции можно провести шантаж и спровоцировать жертву, в том числе известного политика и звезду шоу-бизнеса.