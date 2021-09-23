Россиянам стали поступать звонки мошенников с номеров близких

Россиянам стали поступать звонки мошенников с номеров близкихЗлоумышленники не перестают удивлять своей изобретательностью
Её суть заключается в использовании номера телефона близкого для жертвы человека, сообщает РИА Новости. Таким образом злоумышленники крайне эффективно «усыпляют» бдительность цели атаки.
Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование.
Что интересно, похожую схему мошенники используют и за пределами России. Для этих целей они применяют специализированные приложения, скачать которые можно в интернете.
Вместе с тем, подобную подмену номера можно использовать не только для базового мошенничества. Например, с помощью такой операции можно провести шантаж и спровоцировать жертву, в том числе известного политика и звезду шоу-бизнеса.