Россиянам вернули пополнение кошелька Steam через Сбер

Теперь в мобильных приложениях Сбербанка для Android и iOS можно пополнить кошелёк цифрового магазина Steam. Комиссия за эту услугу составляет 8,31%, что лучше, чем у многих других сервисов пополнения. Например, если вы пополняете счёт на 100 рублей, на ваш аккаунт поступит 91,69 рубля.

Чтобы пополнить кошелёк Steam, просто найдите нужную услугу в разделе «Платежи» или используйте поиск. Кроме того, пользователи с американскими аккаунтами могут пополнять баланс в долларах, указав свою электронную почту, связанную с аккаунтом.

Хотя Сбер пока не делал официального объявления об этой функции, пользователи уже заметили её. Для сравнения, комиссии у других сервисов начинаются от 10% и могут достигать 16%, включая дополнительные банковские издержки.