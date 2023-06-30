Россиянам вновь разрешат запускать дроны в воздух уже в 2024 году

Уже с 1 марта 2024 года россиянам будет разрешено запускать беспилотники над населёнными пунктами на высоте до 150 метров. Правда, при условии, что они будут находиться в прямой видимости оператора и не будут нарушать запретные зоны.

Определение этих запретных зон будет осуществляться Минтрансом с учётом предложений региональных и местных властей. Жизнь владельцев дронов весом до 30 кг станет проще — им не придётся согласовывать маршруты с авиационными властями.

Использование беспилотных аппаратов в сельском хозяйстве также упростится. Полёты на высоте до 30 метров будут разрешены без ограничений, если они будут проводиться на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок.

Если потребуется согласование, то его можно будет осуществить через цифровую платформу обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства.