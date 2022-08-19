Россиянам захотели начать выплачивать деньги за утечку их данных

В Сети появилась информация о свежей инициативе Минцифры РФ. В рамках неё ведомство, совместно с крупными IT-компаниями, рассматривает возможность создания специального фонда материальной компенсации.

Фонд будет пополняться долей из оборотного штрафа, наложенного на ту или иную компанию. Затем деньги из него будут передаваться пострадавшим от утечек личных данных. На данном этапе Министерство прорабатывает механизм, по которому будут осуществляться выплаты.

Стоит отметить, что ряд экспертов выступили с поддержкой идеи Минцифры. Например, её назвал разумной глава комитета по информационной безопасности АРПП «Отечественный софт» Роман Карпов.