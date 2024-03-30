Россиянам запретили обновлять устройства HP

Компания Hewlett-Packard Inc., которая делает принтеры, ноутбуки и другие вещи, решила закрыть свой бизнес в России раньше запланированного. Они даже закрыли свой российский веб-сайт, поэтому люди больше не могут получить поддержку там.

По сообщениям в новостях, HP Inc. собиралась закрыть свой бизнес в России в мае этого года. Но они уже объявили о своих планах покинуть страну в марте 2022 года. Хотя они продолжали работать в течение следующих нескольких месяцев, но в феврале 2024 года они полностью прекратили свою деятельность в России.

Последние товары от HP Inc. были отгружены в феврале. Они также закрыли свой сайт в России, где можно было найти драйверы и программное обеспечение для их устройств. Теперь, если попытаться зайти на сайт HP Inc. в России, вы будете перенаправлены на сайт в Казахстане, где, пока что, доступна поддержка на русском языке.