Россиянам запретили пользоваться всемирным спутниковым интернетом

Британская компания OneWeb не смогла получить частот для работы спутниковой группировки в России. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова.

Как сообщил источник, Государственная комиссия по радиочастотам 25 июля отказала британской спутниковой системе OneWeb в выделении частот в РФ. При этом все члены госкомиссии выступили против.

OneWeb стала инициатором одноимённого проекта по созданию большой группировки спутников, который призван обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. Инвесторами проекта выступили Airbus, Bharti Enterprises, Coca-Cola, Hughes Network Systems, Intelsat, Virgin Group Ричарда Брэнсона, SoftBank Group, Qualcomm, Grupo Salinas и правительство Руанды.

В России планируется создать совместное предприятие. OneWeb подписала соглашение об этом ещё в 2017 году со спутниковой системой «Гонец», которая входит в Роскосмос.

Получить частоты в России OneWeb пытается с конца 2017 года. В апреле 2018 года против выступал Роскомнадзор, ссылаясь на то, что это может привести к помехам в работе других космических систем.

Причиной отказа могла стать позиция силовых ведомств, опасающихся, что зарубежного оператора невозможно будет контролировать.