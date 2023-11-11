Россиянам запретят бесконечно смотреть YouTube со смартфона

Депутат Российской Государственной думы, Антон Горелкин, предложил необычную идею для уменьшения износа сотового оборудования. Его предложение заключается в сокращении объёма потребляемого трафика за счёт отмены безлимитного доступа к YouTube. По словам депутата, перевозка оборудования из регионов в Москву создаёт проблемы в областях, где требуется срочное обновление сотовых сетей.

Горелкин утверждает, что для сокращения износа оборудования сотовым операторам следует принять меры уже сейчас, в частности, уменьшив объем потребляемого трафика через отмену безлимитного доступа к YouTube. По его оценке, доля трафика, генерируемого видеохостингом, составляет от 30% до 50%. Депутат выражает уверенность, что Федеральная антимонопольная служба не возражала бы против такого соглашения между участниками рынка, которое считало бы трафик с YouTube так же, как с российскими сервисами.