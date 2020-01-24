Наука и технологии
Сегодня 10:24
Россияне боятся заказывать посылки с AliExpress из-за нового коронавируса
Правда, вряд ли есть настоящий повод для беспокойства
Последнюю неделю по всему миру обсуждается новый коронавирус, эпидемия которого берет свое начало в Китае. На эту тему было пошучено немало шуток, но сейчас, по всей видимости, люди начали осознавать весь уровень опасности от нового неизлечимого заболевания. Так, многие пользователи российских соцсетей вполне всерьез задумались об отказе от совершения покупок на Aliexpress из-за возможной угрозы заражения.
Важно понимать, что на данный момент нет никакой официальной информации, подтверждающей тот факт, что передача вируса в принципе возможна через предметы. И даже несмотря на это, очень многие пользователи соцсетей отнеслись к предположению о наличии опасности вполне серьезно, в том числе начав призывать сограждан не совершать покупки в китайских интернет-магазинах.
”Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР”, — заявила в свою очередь пресс-служба AliExpress.