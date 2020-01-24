Россияне боятся заказывать посылки с AliExpress из-за нового коронавируса

Последнюю неделю по всему миру обсуждается новый коронавирус, эпидемия которого берет свое начало в Китае. На эту тему было пошучено немало шуток, но сейчас, по всей видимости, люди начали осознавать весь уровень опасности от нового неизлечимого заболевания. Так, многие пользователи российских соцсетей вполне всерьез задумались об отказе от совершения покупок на Aliexpress из-за возможной угрозы заражения.