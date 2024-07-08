Россияне чаще всего заказывают смартфоны на маркетплейсах

Маркетплейсы значительно увеличили свою долю в продажах смартфонов в первом полугодии 2024 года, составив 36% от всех продаж в штуках. Ранее лидерами рынка были федеральные розничные сети, например: «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, но их доля снизилась с 40% до 34%. Около 22% рынка смартфонов заняли розничные сети мобильных операторов, а оставшиеся 8% приходятся на другие каналы продаж.

В денежном выражении маркетплейсы также значительно вырвались вперёд, увеличив свою долю с 24% до почти 38% по сравнению с 2023 годом. Доля федеральных сетей сократилась с 45% до 36%, а операторов с 19% до 17%.

Представители компаний «Марвел-Дистрибуция» и Ozon подтвердили изменение лидерства на рынке продаж смартфонов. Всего за первое полугодие 2024 года россияне приобрели 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей, что на 24% больше по деньгам и на 8% по количеству по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты отмечают, что маркетплейсы привлекают потребителей своим широким ассортиментом, удобством покупки и конкурентоспособными ценами. Они также подчёркивают важность быстрой доставки, разнообразных способов оплаты и повышенного доверия к онлайн-покупкам, что способствует росту популярности этих платформ.