Россияне чаще всех других оскорбляют друг друга в интернете

Компания Microsoft опубликовала результаты исследования цифровой культуры в разных странах. Россия заняла 19 место среди 22 стран-участниц.

Уровень онлайн-рисков практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 74%, при этом россияне сталкиваются с ними чаще, чем пользователи большинства других стран. Это превышает общемировой показатель на 66%.

Россияне чаще, чем представители других стран, страдали от буллинга или травли в сети – так, в частности, 71% пользователей сталкивались с оскорблениями в Интернете (общемировой показатель – 51%). 40% опрошенных признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать, а жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации становились 18% респондентов.

Помимо этого, россияне часто сталкивались с рисками сексуального характера. 65% признались, что получали нежелательный контент подобного рода, практически половина (45%) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями, а просьбы прислать интимные фотографии получали 31% россиян.

При этом в России риск пострадать от посторонних людей практически в два раза выше, чем в мире (60% против 36%). Больше остальных россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33% против мирового показателя в 26%). В свою очередь, в России риск пострадать от друзей оказался значительно ниже, чем в других странах (8% против 28%).

Несмотря на высокую частоту интернет-рисков, столкнувшиеся с ними пользователи меньше подвержены серьезным эмоциональным переживаниям — 46% против 55% в мире. При этом результаты исследования также иллюстрируют низкий процент позитивных реакций на действия других пользователей в сети. Например, только 27% опрошенных берут паузу, чтобы обдумать ответ собеседнику, с которым они не согласны.