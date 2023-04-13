Россияне донатят на «успешный успех»: доходы блогеров-инфоцыган в РФ выросли на 24%

По данным исследования, речь идёт о девяти российских блогерах, которые работают в Instagram* и Telegram. Их доходы выросли на 24%, или 948 млн рублей, суммарно — на 4,2 млрд.

Как пишет издание «Известия», это блогеры: Валерия Чекалина, Александра Митрошина, Аяз Шабудтинов, Оксана Самойлова, Гоар Аветисян, Елена Блиновская, Виктория Боня, Инна Тлиашинова и Надин Серовская.

Причём курсы блогеров, или коучей, которые предлагают различные решения для быстрого результата и даже чуда — личного, финансового, социального, — это коллективный продукт. По словам президента АБА Татьяны Ивановой, коучи не работают в одиночку; на самом деле у них сильные команды с дизайнерами, маркетологами, аналитиками. По сути, это полноценный бизнес с упором на доверчивость аудитории.

К слову, аудитория готова платить. «Инфобизнесмены, как правило, предлагают быстрые пути решения финансовых и личных проблем. Их клиенты — это прогретая аудитория в социальных сетях, которая им доверяет», — объяснила Иванова.

Instagram для их деятельности служит рекламной площадкой: в этой соцсети блогеры выкладывают доказательства успешности себя и своих курсов, а в Telegram ведётся уже более плотная обработка клиентов. В мессенджере проходит общение, достаточно часто именно в Telegram-каналах и закрытых чатах проходят сами курсы.

Причина популярности коучей проста: в непростые времена они продают людям так необходимую поддержку, гарантию надёжного будущего.