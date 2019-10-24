Россияне доверяют военным больше, чем президенту и правительству

Так, исследование продемонстрировало, что порядка 63% россиян доверяют армии. Отмечается, что если сравнивать полученные результаты с данными 2009 года, то становится очевидным, что данный показатель увеличился в два раза. Тем временем политическим партиям доверяют лишь 16% россиян, которые принимали участие в опросе. Однако и этот показатель увеличился в два раза, по сравнению с данными десятилетней давности.

Следующими в рейтинге следуют президент и спецслужбы, которым доверяют 60% и 48% соответственно. Так, сравнивая показатели с 2009 годом, доверие к президенту снизилось на 3%, тогда как на 17% увеличилось число людей, которые доверяют спецслужбам. Заметно улучшили позиции и показатели полиции за последние 10 лет. Таким образом, уровень доверия полиции поднялся с 17% до 32%, а прокуратура увеличила доверие россиян с 21% до 30%.