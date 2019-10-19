Россияне изучили заброшенную американскую базу в Сирии

Отмечается, что база оснащена сторожевой вышкой с осветительными фонарями, а также оборудована заграждениями из проволочных каркасов и уплотненной ткани с песком. На территории военного объекта есть две вышки связи, медицинские склады, палатки, предназначенные для личного состава, а также трансформаторные подстанции. По словам российского военного, почти все из этого функционирует.

Напомним, что база, которая находится по соседству с городом Манбидж, была построена в 2017 году, когда курдские формирования противостояли запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Именно на заброшенном ныне объекте американские военные координировали действия самолетов с ключевых позиций. База была покинута в связи с началом Турции операции “Источник мира”.