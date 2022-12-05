Россияне каких профессий боятся остаться без работы из-за искусственного интеллекта

В исследовании приняли участие более 2000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Оказалось, что более половины опрошенных верят в сокращение числа рабочих мест из-за развития технологий — таких нашлось 58%.

В то же время 46% считают, что ИИ сможет лишь частично заменить их, в то время как 11% настроены более пессимистично и верят в полную их замену силами искусственного интеллекта.

Если же говорить о профессиях, представители которых «напуганы» больше остальных, то это переводчики, представители сферы обслуживания, работники банков и бухгалтеры. Среди них потерять работу боятся 55%, 51%, 46% и 41% соответственно.