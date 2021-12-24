Россияне каких профессий вакцинируются реже всего

Результаты исследования показали, что наибольшее число привиты среди учителей, курьеров и врачей. Реже остальных вакцинируются диспетчера и сотрудники call-центров. При этом менее 60% вакцинированных среди логистов (59%), программистов (58%) и уже упомянутых диспетчеров (57%) с операторами call-центров (55%).

Отметим, что участие в опросе приняли 3 тыс экономически активных и совершеннолетних россиян из 648 городов. Исследование проводилось в период с 1 по 20 декабря 2021 года.

Накануне президент России Владимир Путин, в рамках большой пресс-конференции, высказался о необходимости штрафов и наказания за отказ от вакцинации. По словам главы РФ, на сегодняшний день в этом нет необходимости.