Россияне купили 8,4 млн наушников за квартал — лидируют Apple и ноунейм-бренды

Россияне купили 8,4 млн наушников за квартал — лидируют Apple и ноунейм-брендыИнтересный разброс
В III квартале 2025 года россияне приобрели 8,4 млн наушников и гарнитур на сумму 18 млрд рублей, сообщили в М.Видео.
По сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 13%, а всего за девять месяцев продажи достигли 25,4 млн устройств на 58 млрд рублей.
Наибольшим спросом пользуются беспроводные модели (TWS), особенно с активным шумоподавлением и длительной автономностью.
В количественном выражении лидируют модели без бренда — их доля составляет 30%, но постепенно снижается из-за роста популярности А-брендов. В денежном выражении Apple удерживает лидерство с долей 18% благодаря устойчивому спросу на AirPods.
Далее следуют JBL (7%), HUAWEI и Samsung (по 6%), а безбрендовые модели занимают 11% рынка.