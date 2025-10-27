Россияне купили 8,4 млн наушников за квартал — лидируют Apple и ноунейм-бренды

По сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 13%, а всего за девять месяцев продажи достигли 25,4 млн устройств на 58 млрд рублей.

Наибольшим спросом пользуются беспроводные модели (TWS), особенно с активным шумоподавлением и длительной автономностью.

В количественном выражении лидируют модели без бренда — их доля составляет 30%, но постепенно снижается из-за роста популярности А-брендов. В денежном выражении Apple удерживает лидерство с долей 18% благодаря устойчивому спросу на AirPods.

Далее следуют JBL (7%), HUAWEI и Samsung (по 6%), а безбрендовые модели занимают 11% рынка.