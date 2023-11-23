Россияне купили компьютеры на 332 млрд рублей за 2023 год

Согласно исследованию XYZ School, рынок компьютерной техники и комплектующих в России за январь–октябрь 2023 года достиг 322 млрд рублей. По данным аналитиков, 42% покупателей предпочли готовые решения, такие как ноутбуки или собранные ПК, в то время как остальные 58% россиян приобретали отдельные компоненты для сборки или модернизации своих компьютеров.

Изучив рынок комплектующих, аналитики выявили, что наибольшей популярностью у россиян пользуются накопители данных (HDD и SSD), лидируя по объёму продаж. За ними следует оперативная память, занимая второе место, и видеокарты, занимающие третью строчку. Процессоры и материнские платы оказались в топ-5 наиболее востребованных компонентов, завершив анализ.